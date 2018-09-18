Lufthansa может запустить рейсы из Казани в Вену и Мюнхен

Татарстана. Первые полеты могут быть выполнены летом следующего года, сообщает пресс-служба минтранса

Lufthansa уже летала из Казани Германию . Однако в 2013 году авиакомпания решила исключить город из своей маршрутной сети, оставив только несколько российских направлений.

Недавно казанский аэропорт изучил потребности жителей города и готов работать над новыми регулярными рейсами в Лондон, Париж, Тель-Авив, Милан и Мюнхен. Если все пойдет по плану, то будущая маршрутная сетка аэропорта станет бальзамом для горячих сердец путешественников.

Читайте также:

«Победа» открывает рейс Казань — Тбилиси. Билеты — от 499 рублей

«Победа» запускает рейс Казань — Минеральные Воды