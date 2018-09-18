В каких городах России костромичи готовы заплатить курортный сбор?

Министерстве финансов заявили, что не будут возражать против курортного сбора для туристов в городах «Золотого кольца». Нужен он или нет — решать самим городам. Кстати, ещё в июле 2017 официально был утверждён и вступил в силу закон, предусматривающий введение такого сбора в ряде регионов России . Платежи, которые не должны превышать 50 рублей, ввели в Республике Крым , Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. А готовы ли костромичи за посещение российских городов платить курортный сбор? И в каких городах они с лёгкостью попрощаются с деньгами? Это выяснил корреспондент портала K1NEWS.RU в ходе опроса.

— Такая инициатива мне понятна. И я готова заплатить эти деньги, чтобы побывать в удивительных местах нашей России. Например, за посещение Санкт-Петербурга . Красивый, уникальный город. Масса музеев, достопримечательностей. Есть что посмотреть, где побывать. Почему бы и нет?

— Как только в каком-то городе введут такой сбор, я больше туда никогда не поеду.

— Смотря о какой сумме идёт речь. Если это будут разумные деньги, тогда, конечно. Слышала, что такой сбор уже существовал в 90-х, вроде бы, годах. В общем-то, никого это не напрягало. Готова заплатить в городах, в которых можно что-то посмотреть, отдохнуть.

— Я готов платить за сервис. Если сервис стоит того. А сервис — это что? Наличие гостиниц, точек общепита, доступных экскурсионных программ и тех мест, которые удивят, поразят. Вот за сервис я готов платить.

— Курортный или некурортный сбор, не знаю, как правильно, потому что у нас города-то не все курортные. Пусть будет туристический сбор. Я готов заплатить его за посещение Ярославля. Он, хоть и находится рядом с Костромой, но всё как-то не получается съездить и посмотреть его. Знаю, что город старый и очень красивый.

— Я путешествую очень редко. Не всегда позволяют финансы. Но съездил бы в Новосибирск. Говорят, что город красивый. Заплатил бы деньги за то, чтобы просто познакомиться с ним. Никогда не был в этом городе и очень хочу там побывать.

— Не знаю даже. Я всё больше по заграницам езжу. Поэтому даже не знаю, готова или нет. Если эти деньги пойдут на содержание, ремонты памятников архитектуры, тогда это хорошая инициатива. Я думаю, что именно с этой целью и вводят этот курортный сбор.

— В Костроме готова платить этот сбор. Очень красивый у нас город.

Дополнительные сборы с туристов будут поступать в региональный бюджет. Предполагается, что эти средства можно будет потратить на ремонт и содержание музеев, памятников архитектуры и туристических объектов.