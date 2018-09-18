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Эксперимент с курортным сбором принес Белокурихе 10,6 миллиона рублей
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Эксперимент с курортным сбором принес Белокурихе 10,6 миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 18 сен — РИА Новости. Доходы города-курорта Белокуриха в Алтайском крае от курортного сбора, который был введен в качестве эксперимента с 1 мая, за четыре месяца составили 10,6 миллиона рублей, сообщает региональное управление по внешним связям, туризму и курортному делу.
В августе 2018 года курортный сбор в Белокурихе составил 3 миллиона рублей. За четыре месяца с начала эксперимента город-курорт федерального значения в Алтайском крае получил 10,6 миллиона рублей. Собранные деньги уже идут на развитие инфраструктуры. В городе расчищают леса, прилегающие к курортной зоне. Также в Белокурихе планируют благоустроить прибрежную зону и въезд в город, а также создать пешеходные зоны и многофункциональную площадку, — сообщили в департаменте.
Плату за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Белокурихе введи в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года. До конца 2018 года размер сбора с постояльцев отелей, гостиниц, санаториев, гостевых домов, пансионатов и других мест размещения составит 30 рублей в сутки с человека.
В правительстве Алтайского края рассчитывают, что эксперимент поможет привлечь инвестиции в туристическую отрасль и сделать Белокуриху более привлекательной для туристов.
Краевое управление по внешним связям, туризму и курортному делу на постоянной основе организует семинары для бухгалтерских служб санаториев и гостиниц Белокурихи и проводит мониторинг вопросов, возникающих у операторов курортного сбора по участию в эксперименте.
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