Алтайская Белокуриха за четыре месяца получила 10,6 млн рублей за счет курортного сбора

БАРНАУЛ , 18 сентября. / ТАСС /. Курорт Белокуриха Алтайского края за четыре месяца действия курортного сбора, в экспериментальном порядке введенного в регионе с 1 мая, получил 10,6 млн рублей. Об этом сообщила во вторник в пресс-служба правительства региона.

"В августе курорт получил 3 млн рублей, а всего за четыре месяца — 10,6 млн рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры города. На начальном этапе благоустроят территорию прилегающих к курорту городских лесов, береговую зону реки Белокуриха, въезд в город, создадут пешеходные зоны", — сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, в Белокурихе уже очищают территорию в лесах вокруг города. При этом работы в лесу проводят без применения крупногабаритной техники.

Ранее сообщалось, что экспериментальный курортный сбор в Алтайском крае введен с 1 мая. Операторы сбора — 32 организации, в список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взимается. Эксперимент начат с небольшой суммы: 30 рублей с одного отдыхающего в сутки в первый год, с 2019 года и до окончания эксперимента сумма составит 50 рублей. Планируется, что по итогам первого года сбора общая сумма составит 40-50 млн рублей.

В перспективе предполагается усилить освещение курортной зоны, будут улучшать дороги, приводить в порядок «тропы здоровья» — терренкуры города, где гуляют отдыхающие.