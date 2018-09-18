Из Кемерова запустят экспериментальный рейс в Тогучин

Кемерово , 18 сентября — АиФ-Кузбасс . Экспериментальный рейс будет работать по маршруту «Кемерово — Промышленная — Тогучин ».

По информации пресс-службы государственного учреждения «Кузбасспассажиравтотранс», запланировано по два рейса в день. В 06.55 автобус будет отправляться от автостанции в Промышленной в Тогучин (прибытие в Тогучин — 09.10). В 09.30 из Тогучина будет выезжать автобус на Кемерово через Промышленную. Прибытие в областной центр — 13.45.

Второй рейс будет отправляться из Кемерова в Тогучин в 14.30. Автобус будет ехать через Промышленную. Время прибытия в Тогучин — 18.20. В обратном направлении автобус пойдёт в 19.30. Но в Кемерово он заезжать не будет, а в Промышленную вернётся в 21.45.