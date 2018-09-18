«Ираэро» возобновляет полёты на линии Хабаровск-Благовещенск

Авиакомпания «Ираэро» с 29 октября 2018 года начинает полёты по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Хабаровск. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, они намерены работать на линии дважды в неделю до 24 марта 2019 года.

— На маршруте будет работать 50-местный самолёт типа «Бомбардье» CRJ-200, — отметили в «Ираэро». — Рейсы будут выполняться в понедельник и пятницу.

Билеты на рейсы уже в продаже, их стоимость начинается от 8 300 рублей, время в пути — 50 минут. Напомним, ранее авиакомпания «Ираэро» начала полёты на маршруте Иркутск-Хабаровск-Магадан и обратно. Полёты выполняются на лайнере «Сухой Суперджет 100» два раза в неделю: по вторникам и пятницам из Иркутска, а по средам и субботам из Магадана.