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«Ираэро» возобновляет полёты на линии Хабаровск-Благовещенск
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«Ираэро» возобновляет полёты на линии Хабаровск-Благовещенск 

Хабаровский край сегодня 55 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Авиакомпания «Ираэро» с 29 октября 2018 года начинает полёты по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Хабаровск. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, они намерены работать на линии дважды в неделю до 24 марта 2019 года.
— На маршруте будет работать 50-местный самолёт типа «Бомбардье» CRJ-200, — отметили в «Ираэро». — Рейсы будут выполняться в понедельник и пятницу.
Билеты на рейсы уже в продаже, их стоимость начинается от 8 300 рублей, время в пути — 50 минут. Напомним, ранее авиакомпания «Ираэро» начала полёты на маршруте Иркутск-Хабаровск-Магадан и обратно. Полёты выполняются на лайнере «Сухой Суперджет 100» два раза в неделю: по вторникам и пятницам из Иркутска, а по средам и субботам из Магадана.
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