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День туризма пройдет для школьников района
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День туризма пройдет для школьников района 

Наш Теплый стан + ещё 1 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Эколого-просветительское мероприятие для школьных групп приурочено ко Всемирному дню туризма.
19 сентября с 10:00 до 16:00 проходит мероприятие «Дни туризма» в экоцентре «Битцевский лес». В ходе занятия ребята научатся отдыхать, не причиняя вреда природе, узнавая новое и интересное об окружающей среде. В программе: увлекательные туристические соревнования по сбору палатки, походного рюкзака и ориентированию в Битцевском лесу. Информация по телефону: +7 916 306-56-50. Место проведения: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3.
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