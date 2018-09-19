День туризма пройдет для школьников района

Эколого-просветительское мероприятие для школьных групп приурочено ко Всемирному дню туризма.

19 сентября с 10:00 до 16:00 проходит мероприятие «Дни туризма» в экоцентре «Битцевский лес». В ходе занятия ребята научатся отдыхать, не причиняя вреда природе, узнавая новое и интересное об окружающей среде. В программе: увлекательные туристические соревнования по сбору палатки, походного рюкзака и ориентированию в Битцевском лесу. Информация по телефону: +7 916 306-56-50. Место проведения: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3.