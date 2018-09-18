На юге Китая появится искусственный эко-остров

Остров планируется создать к 2027 году, пишет Stroi.mos.ru . Площадь острова — 250 гектаров. По плану создателей, уникальный объект привлечет туристов в страну. Концепцию подготовила администрация острова, а сам проект выбирали на Международном архитектурном конкурсе.

Первое место заняли американские архитекторы из бюро Diller Scofidio + Renfro. По их же проекту создали уникальный ландшафтный парк «Зарядье». Архитекторы предложили создать на острове жилую зону, туристическую инфраструктуру и порт для круизных лайнеров. В центре острова будет огромный парк.

Второе место заняло бюро Foster + Partners. Их проект был больше сосредоточен на эко-туризме. Третье место заняла студия Morphosis Architects.