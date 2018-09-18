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Мышкин стал одним из самых популярных малых городов России
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Мышкин стал одним из самых популярных малых городов России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Город Мышкин Ярославской области стал одним из пяти самых популярных малых городов страны: ежегодно сюда приезжают около 140 тысяч туристов, сообщает «Русская планета».
Мышкин славится купеческой архитектурой. Несмотря на то, что его можно обойти буквально за один день, здесь также сконцентрировано множество музеев и других культурных достопримечательностей, которыми не всегда могут похвастаться даже мегаполисы. Особой популярностью у путешественников пользуются музеи валенок, музей мыши и кукольная галерея. Кроме того, населённый пункт находится на Волге — благодаря этому туристы могут полюбоваться окружающей природой.
Примечательно, что в Мышкине делают остановку все проплывающие мимо теплоходы.
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