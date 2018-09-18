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Рейс из Петербурга в Анталью вылетел с восьмичасовой задержкой
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Рейс из Петербурга в Анталью вылетел с восьмичасовой задержкой 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании «Россия» из петербургского аэропорта Пулково вылетел в турецкую Анталью с восьмичасовой задержкой, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
"Отправлен в 23:59 мск", — сообщается о статусе рейса номер FV 5863.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Петербурга в Анталью в 15:55 мск 17 сентября, однако, как уточнили в авиакомпании, он был задержан из-за несвоевременного прибытия воздушного судна. В компании сообщали, что ориентировочная задержка составит семь часов, а приблизительное время вылета было назначено на 23:00 мск.
Пассажиров, по информации «России», заранее проинформировали о задержке. Тех, кто прибыл в аэропорт и ожидал рейса, обеспечили горячим питанием и напитками.
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