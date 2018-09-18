Россияне выбирают Дубай

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Турпоток из России в Дубай вырос более, чем на 120 процентов 

Парламентская газета 1 час назад
За прошлый год туристический поток в Дубай вырос на 120,8 процентов по сравнению с 2016 годом, сообщает «Русская планета».
В количественном выражении в 2017 году в эмирате отдохнуло 530 тысяч соотечественников, и, судя по всему, в этому году рекорд будет побит. По данным издания, за первые шесть месяцев 2018 года в Дубай приехало более 400 тысяч граждан нашей страны.
Среди преимуществ этого турнаправления эксперты называют бесплатную визу, которая оформляется уже на территории ОАЭ, недолгий перелёт и регулярное авиасообщение. Между Россией и ОАЭ курсируют как регулярные, так и чартерные рейсы, причём не только отечественных, но и арабских авиалиний.
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