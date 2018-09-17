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Россия и Сербия отмечают 180-летие дипотношений
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Россия и Сербия отмечают 180-летие дипотношений 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
В 2018 году Москва и Белград отмечают 180 лет с момента установления дипломатических отношений, сообщает «Русская планета».
В истории двух государств немало переплетений: сербский национальный ансамбль балета появился в начале 20-х годов прошлого века благодаря усилиям российских артистов, в первую очередь Нины Кирасновой и Сергея Дягилева.
Отечественный художник Степан Колесников расписал потолок в сербском Национальном театре, а сам Белград был застроен усилиями в том числе русского архитектора, проектировщика Ялты Николая Краснова.
В последние годы Сербия стала одним из приоритетных туристических направлений для россиян. Число соотечественников, посетивших балканское государство в прошлом году, выросло на 14%, составив почти 50 тысяч туристов.
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