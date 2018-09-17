Открыта продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы из Витебска в Москву

Открыта продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы Витебск-Москва, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «Открыта продажа билетов на рейсы по маршруту Витебск-Москва отправлением ежедневно в 21:00 и прибытием на автостанцию „Тушинская“, — говорится в сообщении.

Адрес пункта отправления: Республика Белоруссия, Витебск, ул. Космонавтов, д. 12. Адрес автостанции „Тушинская“: Москва, проезд Стратонавтов, вл. 9 (в непосредственной близости от станции метро „Тушинская“).

Уточняется, что стоимость проезда составляет: для взрослых — 1,1 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 550 руб.