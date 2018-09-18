Летом 2019 года планируют открыть рейсы из Казани в Мюнхен и Вену 

Министр транспорта РТ Ленар Сафин встретился со старшим директором Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с Российской Федерацией и СНГ Рональдом Шульцем. В ходе совещания Ленар Сафин отметил важность развития транспортного сообщения между республикой и Германией. По результатам встречи стороны решили прорабатывать вопрос открытия прямых рейсов из Казани в базовые аэропорты авиакомпании Lufthansa — такие Мюнхен и Вена, начиная с лета 2019 года.
Напомним, с 1 ноября авиакомпания «Победа» открывает рейсы Казань-Тбилиси-Казань.