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Летом 2019 года планируют открыть рейсы из Казани в Мюнхен и Вену
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Летом 2019 года планируют открыть рейсы из Казани в Мюнхен и Вену 

АиФ Казань + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Министр транспорта РТ Ленар Сафин встретился со старшим директором Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с Российской Федерацией и СНГ Рональдом Шульцем. В ходе совещания Ленар Сафин отметил важность развития транспортного сообщения между республикой и Германией. По результатам встречи стороны решили прорабатывать вопрос открытия прямых рейсов из Казани в базовые аэропорты авиакомпании Lufthansa — такие Мюнхен и Вена, начиная с лета 2019 года.
Напомним, с 1 ноября авиакомпания «Победа» открывает рейсы Казань-Тбилиси-Казань.
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