«ЮТэйр» запускает новые рейсы из Ростова в Астрахань, Воронеж и Краснодар

"Астрахань и Воронеж — сейчас идет посадка пассажиров, из Краснодара прилетел [рейс]. Наполняемость хорошая", — сказал собеседник.

С учетом ввода новых прямых рейсов общее число направлений из аэропорта Платов составит 38 маршрутов: по России — 23, за рубеж — 15.

Старый ростовский аэропорт был закрыт 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, который расположен в 30 км от города. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально создан к чемпионату мира по футболу 2018 года и с начала эксплуатации обслужил более 1,5 млн пассажиров.