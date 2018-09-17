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«ЮТэйр» запускает новые рейсы из Ростова в Астрахань, Воронеж и Краснодар
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«ЮТэйр» запускает новые рейсы из Ростова в Астрахань, Воронеж и Краснодар 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «ЮТэйр» открыла три новых направления из международного аэропорта Ростова-на-Дону Платов в Астрахань, Воронеж и Краснодар, сообщили ТАСС в пресс-службе ростовского аэропорта.
"Астрахань и Воронеж — сейчас идет посадка пассажиров, из Краснодара прилетел [рейс]. Наполняемость хорошая", — сказал собеседник.
С учетом ввода новых прямых рейсов общее число направлений из аэропорта Платов составит 38 маршрутов: по России — 23, за рубеж — 15.
Старый ростовский аэропорт был закрыт 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, который расположен в 30 км от города. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально создан к чемпионату мира по футболу 2018 года и с начала эксплуатации обслужил более 1,5 млн пассажиров.
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