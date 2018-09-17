Фестиваль культуры Непала 

С 5 по 7 октября впервые в Москве пройдет Фестиваль культуры и торговли Непала. Непал — одна из самых необычных стран Азии, окружённая прекрасными снежными вершинами, где и по сей день, богини живут среди людей. Мы знаем Непал, как духовную мекку и центр притяжения туристов. Фестиваль познакомит гостей с удивительной культурой, искусством и товарами страны. Непальцы привезут в Москву знаменитый текстиль, палантины, украшения, предметы интерьера. Гости познакомятся с бытом страны и историями путешественников, художники представят свои работы, а туристические компании расскажут о новых маршрутах. На фудкорте будут представлены рестораны непальской кухни!Москва, выставочный центр Арбат, 24 Вход на фестиваль свободный.
www.nepalfest.com