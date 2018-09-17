Где покататься на горных лыжах? Горные лыжи и сноуборд: Альпы или Сочи

Зачем люди ездят на горнолыжные курорты? И где предпочитают отдыхать русские туристы?

Сейчас очень стремительно набирает популярность «активный отдых». Но ещё совсем недавно под словом «отдых» подразумевалось ничегонеделание. А на горнолыжные курорты ездили исключительно ради красивых фотографий. Когда же всё изменилось? С каких пор спорт и горы имеют отношение к отдыху?

Всю первую половину XX века горы оставались экстремальным местом, а поход на ледник не отличался от погружения в жерло вулкана. Но времена изменились. Люди проводят свободное время на тренировках и соревнованиях, а в отпуск отправляются в горы не реже, чем на море.

Накануне начала горнолыжного сезона 2018/19 французская компания Club Med провёл исследование российского горнолыжного рынка. Был проведен опрос, в котором приняли участие более тысячи человек, каждый из которых ответил на тему своих отношений с горными лыжами, критериев в выборе направлений и курортов, а также положительных и отрицательных впечатлений, полученных на отдыхе в горах.

Как показали собранные данные, в нашей стране продолжается не только количественный, но и качественный рост горнолыжного сегмента. В рамках общего тренда на здоровый образ жизни горные лыжи становятся любимым вариантом зимнего досуга, а горнолыжные курорты — обязательным направлением для поездок. * 52% опрошенных признались, что не могут жить без спорта. * 92% отметили, что предпочитают зимой поездки в горы отдыху в теплых странах. * 30% стараются выезжать на горнолыжные курорты 2-3 раза за сезон.

Кто едет в горы зимой?

Из устрашающего рискового развлечения горы превратились в территорию комфорта. Зимние пейзажи позволяют почувствовать каждого единение с природой.

Изменился и портрет горнолыжника. Если раньше это были суровые мужчины с обледенелыми бородами, то теперь это может быть даже грудной ребёнок. По данным исследования, 69,9% участников ездят в горы всей семьёй. Самые яркие изменения в портрете горнолыжника произошли именно в нашей стране. Большую часть XX века горы в СССР оставались закрытым клубом для избранных. Кататься на горных лыжах могли позволить себе либо спортсмены, посвятившие себя лыжным дисциплинам, либо элита — ученые, профессора, актеры, у которых были выходы на редкие горнолыжные курорты (если так можно назвать турбазы и горные хижины тех лет), а также возможность доставать экипировку, которую простым советским гражданам было купить негде. Отечественный горнолыжный мир перевернулся в 90-е годы. Новые русские стали ездить в Альпы за красивой жизнью, черной икрой и бокалом Cristal. Катание на лыжах интересовало их меньше, чем вечеринки на таких курортах. Но сегодня наши отношения с горнолыжным отдыхом вышли на новый уровень.

* 85% опрошенных едут в горы, чтобы кататься, и только 1,9% выбирают это направление в погоне за модой. * 48,5% респондентов, не отдыхавших на курортах Club Med, отдают предпочтение австрийским Альпам. * 89,4% участников опроса, отдыхавших в Club Med, выбирают французские Альпы. * 79% уже отдыхали в Сочи из тех, кто ответил, что отдыхал на горнолыжных курортах России. * 47% готовы платить больше за европейский сервис в Альпах. * 45,9% начинают планировать отдых в горах за полгода до поездки. И это не окончательные выводы. Пока горнолыжный туризм находится в развитии, число отдыхающих в горах будет расти.

Почему Альпы в лидерах?

Одна пятая часть земли покрыта горами, так что выбор для катания довольно большой. Но в России в большинстве случаев стоит выбор между Альпами и Сочи.

Популярность этих курортов можно объяснить тем, что отправной точкой их эволюции стала Олимпиада. 12 из 24 зимних Олимпиад прошли именно в Альпах. Каждые игры были для курорта всемирной рекламой. 63% участников опроса отдыхают зимой во Французских Альпах, второе по популярности направление — Италия, на третьем месте — Австрия. А отдыху в России отдают предпочтение 48% опрошенных. Из них 79% отдыхали в Сочи. Популярность Красной Поляны объясняют отсутствием визы и близкий перелёт.

Что играет роль при выборе курорта?

∗ 65% зона катания (количество и качество трасс) ∗ 40% транспортная доступность (виза, перелет) ∗ 34% удобство отдыха с детьми (детские клубы) ∗ 16,5% инструкторы, владеющие русским языком ∗ 16,5% инфраструктура (куда сходить/шоппинг) ∗ 14% новизна отеля/направления ∗ 9% рейтинг TripAdvisor ∗ 7% престиж региона

Проблемы туристов на отдыхе в горах

Кроме красивых пейзажей, мишленовской кухни и незабываемых ощущений от катания есть и некоторые проблемы, которые волнуют каждого туриста. В ходе опроса были выявлены самые частые недостатки горнолыжных курортов. На первом месте стоит дороговизна. Но нашлись и такие туристы, кто готов переплатить за хорошее обслуживание. Не менее частые проблемы — языковой барьер и очередь на подъёмники. Хотя почти половина опрошенных предпочитают отдых в России. Самой редкой проблемой, но не менее волнующей, стала плохая логистика курорта. Все минусы перечёркивают эмоции от катания на лыжах и сноуборде. Не зря горнолыжный туризм так быстро стал популярен. И заряд адреналина получил, и в форму себя привёл. Ну, а чтобы вам долго не думать, где провести свой отпуск, предлагаем несколько мероприятий на текущий горнолыжный сезон:

Или же вы можете отправиться на отечественные курорты, научиться кататься на лыжах и сноуборде или подтянуть свои навыки, а можете просто наслаждаться горными пейзажами! Горнолыжный туризм примет каждого: от мала до велика!