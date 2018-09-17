Французская сеть курортов Club Med объявила о начале горнолыжного сезона

В августе туроператор провёл исследование, в котором приняли участие 1 000 человек. Они рассказывали, почему выбирают горнолыжные курорты и на какие критерии ориентируются. Результаты опроса показали, что всё больше людей выбирают занятия горными лыжами для зимнего отдыха. А 42% опрошенных отметили, что горнолыжный отдых в Сочи и Альпах примерно одинаков по цене.

президент Club Med — До 2021 года мы будем открывать по 3—5 курортов в год и минимум по одному — в Альпах. Наша цель — к 2025 году стать номером один в горнолыжном мире и занять лидирующее положение на всех рынках. Фото: Club Med Фото: Club Med Фото: Club Med Презентация исследования прошла в фитнес-клубе «World Class Оружейный», где компания Club Med объявила о старте нового горнолыжного сезона.

Французская сеть курортов активно развивает горнолыжный туризм. С 24 марта 2019 года все желающие смогут присоединиться к неделе спорта с инструкторами ESF & World Class на курорте Club Med Grand Massif Samoens Morillon. Впервые занятия пройдут на русском языке.

Узнать больше о курортах компании можно на официальном сайте. Статьи по теме Французская сеть курортов Club Med и World Class стали партнёрами 10 зимних видов спорта, от которых вы похудеете 10 самых красивых горнолыжных курортов в мире 5 лучших российских горнолыжных курортов

Запись «Французская сеть курортов Club Med объявила о начале горнолыжного сезона» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.