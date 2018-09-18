Крым бьет рекорды: туристы бронируют жилье уже на декабрь

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 сен — РИА Новости Крым . В Крыму количество туристов в высокий курортный сезон-2018 стало рекордным за последние четыре года. Это отразилось на налоговых поступлениях, которые выросли вдвое, по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко

"Количество туристов уже сейчас превысило максимальный показатель российского Крыма… Мне кажется, в этом году туристическая отрасль показала очень хорошие результаты. Это отражается и на поступлениях в бюджет — прямые налоговые поступления выросли практически в два раза, по сравнению с прошлым годом", — отметил он.

Министр также обратил внимание на то, что до сих пор заполняемость объектов размещения в регионе довольно высокая. Более того, бронирование мест в них уже есть на ноябрь-декабрь.

"По нашим данным, глубина бронирования достигает ноября-декабря. Такой заполняемости не отмечалось уже много лет в Крыму. В ряде регионов она достигает 80-90%, в некоторых — 58-60%", — уточнил Волченко.

Глава ведомства убежден, что высокие показатели посещаемости полуострова связаны с улучшением транспортной логистики, своевременной информационной кампанией и оптимальной ценовой политикой.

Ранее в Минкурортов РК сообщили, что с начала года в Крыму отдохнуло 5,6 млн туристов, что на 30% превышает аналогичный показатель 2017-го. При этом 885 тыс. отдыхающих приехали из Украины.