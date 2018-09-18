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Крым бьет рекорды: туристы бронируют жилье уже на декабрь
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Крым бьет рекорды: туристы бронируют жилье уже на декабрь 

РИА Новости Крым + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. В Крыму количество туристов в высокий курортный сезон-2018 стало рекордным за последние четыре года. Это отразилось на налоговых поступлениях, которые выросли вдвое, по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
"Количество туристов уже сейчас превысило максимальный показатель российского Крыма… Мне кажется, в этом году туристическая отрасль показала очень хорошие результаты. Это отражается и на поступлениях в бюджет — прямые налоговые поступления выросли практически в два раза, по сравнению с прошлым годом", — отметил он.
Министр также обратил внимание на то, что до сих пор заполняемость объектов размещения в регионе довольно высокая. Более того, бронирование мест в них уже есть на ноябрь-декабрь.
"По нашим данным, глубина бронирования достигает ноября-декабря. Такой заполняемости не отмечалось уже много лет в Крыму. В ряде регионов она достигает 80-90%, в некоторых — 58-60%", — уточнил Волченко.
Глава ведомства убежден, что высокие показатели посещаемости полуострова связаны с улучшением транспортной логистики, своевременной информационной кампанией и оптимальной ценовой политикой.
Ранее в Минкурортов РК сообщили, что с начала года в Крыму отдохнуло 5,6 млн туристов, что на 30% превышает аналогичный показатель 2017-го. При этом 885 тыс. отдыхающих приехали из Украины.
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