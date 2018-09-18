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Какие достопримечательности должны увидеть туристы решили активные граждане
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Какие достопримечательности должны увидеть туристы решили активные граждане 

Официальный сайт управы района Богородское + ещё 3 12 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Проект «Активный гражданин» совместно с Московским туристическим порталом запустили экскурсионный маршрут, созданный жителями столицы.
Чемпионат Мира показал, что туристы обычно посещают только самые известные места: ВДНХ, Старый Арбат, храм Христа Спасителя. Но в Москве остается еще столько красивых и интересных мест. Поэтому в проекте «Активный гражданин» было запущено голосование, в ходе которого участники выбирали наиболее насыщенный экскурсионный маршрут. Голосование было проведено в 2016 году, в нем приняли участие 249 772 человека.
На выбор активных граждан были представлены 27 знаковых объектов города. Большинство участников (30,51%) посчитали, что в экскурсионные маршруты нужно включить посещение Новодевичьего монастыря. Этот вариант ответа чаще выбирали активные граждане от 25 до 34 лет. Он был включен в маршрут двухэтажных автобусов. Также среди объектов туристы увидят Лубянку, парк «Зарядье», Гоголевский бульвар и Красную площадь.
Экскурсионные автобусы красного цвета работают по системе «hop on hop off», что можно перевести как «заскочить-выскочить». В течение двух дней можно сесть в любой из них и выйти неограниченное количество раз на любой остановке. В автобусах есть аудиогид на восьми языках, с помощью которых туристы и гости города, в том числе иностранцы, смогут узнать об основных достопримечательностях столицы. Подробнее познакомиться с информацией о маршрутах можно на Московском туристическом портале (https://discover.moscow/ru).
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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