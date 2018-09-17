Пассажира рейса Анталья-Минводы привлекли к ответственности за курение на борту 

Пассажира рейса, прилетевшего в Минеральные Воды из Антальи, привлекли к ответственности за курение на борту самолета, пишет Newstracker.ru со ссылкой на УТ МВД России по СКФО.
Нарушение заметили бортпроводники, после чего капитан воздушного судна доложил о случившемся полиции.
По прилету в отношении пассажира составили административный протокол. Сумма максимального штрафа за данное нарушение составляет 1,5 тыс. руб., отмечает издание.
Ранее в августе «Новые Известия» со ссылкой на МВД сообщали, что пьяного пассажира сняли с рейса, который готовился вылететь из «Шереметьево» в Сочи. Пилоты отказались лететь с пассажиром, который распивал спиртное в салоне самолета, в итоге от полета его отстранила полиция.