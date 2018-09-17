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3 кубанских города вошли в Топ-10 российский направлений летнего отдыха
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3 кубанских города вошли в Топ-10 российский направлений летнего отдыха 

Новая Кубань 58 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 сентября — Новая Кубань. Статистику по пассажиропотоку огласил московский аэропорт Домодедово. Эксперты учреждения подвели итоги минувшего летнего сезона. Составлен Топ-10 самых популярных направлений отдыха в России.
Лидером по пассажиропотоку Московского аэропорта Домодедово в сезон отпусков стал Симферополь. На его долю приходится почти 588 тыс. пассажиров.
В десятку лидеров вошли три кубанских города. Второе место с показателем почти 392 тыс. пассажиров в рейтинге принадлежит г. Сочи. В этом году он принимал шесть матчей Чемпионата мира по футболу. На третьей позиции Санкт-Петербург — более 359 тыс. пассажиров.
Пятерку лидеров замкнула Анапа — более 221 тыс. пассажиров. Седьмое место занял Краснодар — более 191 тыс. пассажиров.
— На эти направления на протяжении всего года приходится значительная часть пассажиропотока аэропорта Домодедово. — Сообщает пресс-служба московского аэропорта Домодедово.
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