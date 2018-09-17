3 кубанских города вошли в Топ-10 российский направлений летнего отдыха

Краснодар . 17 сентября — Новая Кубань. Статистику по пассажиропотоку огласил московский аэропорт Домодедово . Эксперты учреждения подвели итоги минувшего летнего сезона. Составлен Топ-10 самых популярных направлений отдыха в России

Лидером по пассажиропотоку Московского аэропорта Домодедово в сезон отпусков стал Симферополь. На его долю приходится почти 588 тыс. пассажиров.

В десятку лидеров вошли три кубанских города. Второе место с показателем почти 392 тыс. пассажиров в рейтинге принадлежит г. Сочи. В этом году он принимал шесть матчей Чемпионата мира по футболу. На третьей позиции Санкт-Петербург — более 359 тыс. пассажиров.

Пятерку лидеров замкнула Анапа — более 221 тыс. пассажиров. Седьмое место занял Краснодар — более 191 тыс. пассажиров.

— На эти направления на протяжении всего года приходится значительная часть пассажиропотока аэропорта Домодедово. — Сообщает пресс-служба московского аэропорта Домодедово.