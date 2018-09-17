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Клуб путешественников: рассказ о 5-месячном вояже по Юго-Восточной Азии ждет гостей Дома культуры «Нагатино»
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Клуб путешественников: рассказ о 5-месячном вояже по Юго-Восточной Азии ждет гостей Дома культуры «Нагатино» 

Управа района Нагатинский затон + ещё 2 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Российские туристы Александр Исаев и Максим Лапин расскажут о своем опыте путешествий по странам Юго-Восточной Азии в Доме культуры «Нагатино» 20 сентября.
До этого на сцене культурного учреждения выступал известный путешественник Антон Кротов, послушать которого приезжали гости со всего города. Если и на этот раз посетители Дома культуры выразят интерес к теме, встречи «Клуба путешественников» могут стать постоянными.
— Ведущими будут молодые ребята, которые умеют заинтересовать темой. Они на днях вернулись из длительного 5-месячного путешествия по ЮВА, так что воспоминания еще свежи и они готовы ими поделиться, — рассказал редактору газеты «Нагатинский затон» художественный руководитель ДК «Нагатино» Евгений Шугаев.
Организаторы надеются, что эта встреча поможет гостям культурного учреждения больше узнать о традициях других стран, а также спланировать свой отдых на будущий год.
Фото: ДК «Нагатино».
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