Клуб путешественников: рассказ о 5-месячном вояже по Юго-Восточной Азии ждет гостей Дома культуры «Нагатино»

До этого на сцене культурного учреждения выступал известный путешественник Антон Кротов, послушать которого приезжали гости со всего города. Если и на этот раз посетители Дома культуры выразят интерес к теме, встречи «Клуба путешественников» могут стать постоянными.

— Ведущими будут молодые ребята, которые умеют заинтересовать темой. Они на днях вернулись из длительного 5-месячного путешествия по ЮВА, так что воспоминания еще свежи и они готовы ими поделиться, — рассказал редактору газеты «Нагатинский затон» художественный руководитель ДК «Нагатино» Евгений Шугаев

Организаторы надеются, что эта встреча поможет гостям культурного учреждения больше узнать о традициях других стран, а также спланировать свой отдых на будущий год.

Фото: ДК «Нагатино».