Где этой осенью отдохнуть тюменцам, у которых в запасе есть неделя времени и 35 тысяч рублей

Тюмени купальный сезон завершился ещё в начале августа, а на курортах Турции отдыхать и плавать можно вплоть до середины октября. После вода в море станет уже очень прохладной

Продлить себе лето, неплохо при этом сэкономив, тюменцы могут с помощью горящих туров. Среди них встречаются очень выгодные предложения — например, путёвки к морю от 14 тысяч рублей. Куда именно выгодно путь держать — выяснила редакция 72.ru, а местные эксперты объяснили, как правильно спланировать отпуск.

В каких странах «бархатный» сезон осенью

— Сентябрь — «бархатный» сезон на отдельно взятых российских и зарубежных курортах. В это время комфортно отдыхать семьям с маленькими детьми, пенсионерам и тем, кто плохо переносит сильную жару. Уже сейчас наблюдаем прогнозируемый спад спроса на путёвки. Большинство туристов уже съездили отдохнуть в июне-июле, остальные терпеливо ждали начала осени, когда пляжи гораздо свободнее, а цены на курортах — ниже, — рассказала 72.ru специалист «АльфаТур» Екатерина Пустынникова, — Чёрное море уже довольно прохладное для купания — имейте это ввиду, планируя отдохнуть на юге России . Оптимальные варианты на сентябрь-октябрь — Турция и Кипр : есть много вариантов горячих туров на 10 дней дешевле 40 тысяч рублей на человека.

Хотите козырнуть тем, что отдыхали за границей, но крупной суммы на поездку нет? Казахстан отлично подойдёт под ваш запрос

Что выгоднее: раннее бронирование или горящий тур В турагентстве «Виза Трэвел» уверены: выбирать стоит раннее бронирование, а не горящие туры, если вы хотите сэкономить и сберечь свои деньги и нервы.

— Горящие туры невыгодны и путешественникам, и туроператорам: первые волнуются в ожидании вылета, сидя на чемоданах, фирмы тратят баснословные суммы в надежде на то, что группа на определенное направление наберется полностью. Другое дело — раннее бронирование, позволяющее туристу сэкономить 15-20% от полной стоимости путешествия, — уверены специалисты по бронированию.

Перелеты и стоимость номеров в отелях привязана к курсу валют, и зарубежные компании высчитывают стоимость в долларах или евро. Причём, у каждого туроператора есть свой внутренний курс валют, который не совпадает с данными Центробанка . Поэтому не удивляйтесь, увидев день-два спустя совсем другую сумму за путёвку.

Сколько стоит отпуск в Турции, Тунисе, Греции, Болгарии

— Самые бюджетные направления с выездом или вылетом из Тюмени по итогам прошедшего лета — озера в Челябинской или Курганской областях. Там действует кемпинговая система, поэтому путёвку покупать не нужно, а добраться нужно самостоятельно. Если очень хочется всем заявлять, что вы побывали за границей, но большой суммы денег нет — можно выбрать автобусный тур в Казахстан. Три-четыре для отдыха там с проживанием в самой простой гостинице — от 8000 рублей. Примерно за 28 тысяч рублей на человека есть возможность отдохнуть в Турции, где купальный сезон продлится до середины октября, — рассказали специалисты по бронированию «Виза Трэвел».

Озеро Тургояк называют жемчужиной Челябинской области. Трехдневный отдых на двоих тут обойдётся вам дешевле 10 тысяч рублей

В «Топ-туре» самые бюджетные варианты недельного отдыха — Тунис, Греция, Болгария и Кипр — от 30 тысяч рублей за человека. Львиная доля путёвки — стоимость перелёта туда-обратно.

— Дешевле всего отдохнуть в сентябре-начале октября в Сочи: есть варианты от 20 тысяч рублей. Турция дороже — от 35 тысяч рублей за те же шесть-семь дней — при условии, что в стоимость размещения в отеле включены только завтраки, — объяснила специалист по бронированию туров Надежда Толокова.

Зимний отдых на горнолыжных курортах выгоднее всего бронировать уже сейчас, в сентябре. Чтобы рассекать по склонам в Турции или Грузии, виза не нужна. Отправляюсь со сноубордом или лыжами в Европу, заранее озаботитесь о получении шенгена.

Хочу поподробнее узнать о поездках в другие города и страны. Расскажите мне про это Предлагаем вам прямо сейчас совершить интерактивное путешествие в Черногорию и узнать, как отдохнуть в одном из курортных городов без урона для личного бюджета. Где искать тут жилье, какие места обязательно нужно посмотреть, теплое ли море — читайте в этом репортаже.

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Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Куда-нибудь к морю и бесконечным пляжамВ Европу. Давно мечтаю отправиться именно тудаНа российский юг. Как раз успею и накупаться вдоволь, и фруктов свежих поестьВ соседний регион или на загородную базу отдыхаПока не знаю. Ещё есть время придуматьНикуда. Некогда мне отдыхатьНикуда. Мой отпускной лимит в этом году уже исчерпанНикуда. Потому что не хочу/нет денег

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