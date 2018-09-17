Китайские туристы лидируют во въездном потоке РФ, этот тренд сохранится в 2019 году

"Действительно, и динамика, и объем во въездном потоке китайских туристов — номер один. Очень важно это конвертировать в те услуги и товары, которые им оказываются. Это очень позитивный тренд, важно расширять географию, диверсифицировать продукт, чтобы туристы видели не только Москву, Санкт-Петербург, но и Казань, Сочи. Я думаю, что минимальный рост турпотока из Китая в 2019 году будет 10-15%", — заявил в беседе с ТАСС Барзыкин.

Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщила ТАСС со ссылкой на данные исследования туристической ассоциации «Мир без границ» о том, что за шесть месяцев нынешнего года китайские туристы совершили почти 374 тыс. поездок в Россию в составе организованных туристических групп, рост в сравнении с прошлым годом составил 20%. Всего за это время, по данным Погранслужбы ФСБ России, с туристическими целями было совершено 448 тыс. поездок из Китая в Россию.

По данным Росстата, турпоток из Китая в 2017 году составил около 1,5 млн гостей.