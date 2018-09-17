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From Russia with love. Возле гостиницы «Прибалтийская» откроется супермаркет для туристов из Китая
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From Russia with love. Возле гостиницы «Прибалтийская» откроется супермаркет для туристов из Китая 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В начале октября текущего года возле гостиницы «Park Inn Прибалтийская» начнет работать супермаркет «Июль» с товарами повседневного спроса российского производства, ориентированный на туристов из Китая и Юго-Восточной Азии.
Развивать проект будет ООО «Июль», учредители которого пока предпочитают оставаться неизвестными. Однако не скрывают, что пришли из сферы обслуживания туристов из Китая.
Торговый объект займет помещение в 1,5 тыс. кв. м на Морской набережной, 15. В супермаркете будет представлен широкий спектр продуктов российского производства: косметика, парфюмерия, алкоголь, кондитерские изделия, эко— и фермерские продукты, товары для здоровья и многое другое.
В ООО «Июль» сообщили, что в странах Азии популярны качественные экологически чистые импортные продукты, при этом российские товары обходятся значительно дешевле европейских и американских аналогов. В связи с этим в последние годы узнаваемость российских продуктов в Китае значительно выросла.
Впрочем, один из учредителей «Июля» отметил, что в супермаркете будут рады клиентам из любых стран: «Мы делаем ставку на качественную и экопродукцию, она популярна среди представителей любых национальностей. Мы будем рады любым гостям». По его словам, компания подписывает договоры с рядом российских производителей, поэтому проблем с наполняемостью супермаркета точно не будет.
В компании Global Estate, которая выступила брокером сделки, уверены, что новый супермаркет будет востребован, причем не только среди туристов. «У супермаркета удачное расположение. Гостиница „Прибалтийская“ в любое время года заполнена на 70–90%, новый жилой массив (жилой комплекс „Я — романтик“ — прим. ред.) активно заселяется. Продуктовые ритейлеры в микрорайоне в дефиците. Качественный супермаркет здесь необходим», — пояснила исполнительный директор Global Estate Лилия Павлова.
При этом ООО «Июль» не намерено останавливаться на одном супермаркете. Компания в ближайшие два-три года планирует запустить еще нескольких магазинов подобного формата в Петербурге и других городах, массово посещаемых китайскими туристами.
Аналитики, опрошенные газетой «Строи­тельный Еженедельник», уверены, что при должной работе с туристами и правильном наполнении супермаркета проект будет весьма успешным.
Руководитель отдела торговой недвижимости компании IPG.Estate Ольга Кожевникова считает, что ООО «Июль» правильно поступило, сделав ставку на туристов из Азии: «Последние три года численность туристических групп из Китая, прибывающих в Москву и Петербург, растет с динамической скоростью. Этому способствовала, в частности, реализация безвизовой программы, направленная на расширение туристического потока».
Руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев одобряет выбранную локацию, однако призывает не переоценивать интерес туристов из Азии к российским товарам. «Гостиница „Park Inn Прибалтийская“, рядом с которой будет располагаться магазин, а также и район станции метро „Приморская“ известны достаточно большой численностью заявленной целевой аудитории будущего магазина. В то же время китайские туристы часто предпочитают китайские же продукцию и места общественного питания. Вопрос продвижения отечественной продукции китайским туристам не простой. Однако известно, что есть категории товаров из РФ, достигшие определенной популярности даже в самом Китае, например, сладости, поэтому при правильном подборе ассортимента магазин может стать успешным», — пояснил эксперт.
Кстати
По данным IPG.Estate, в Азии популярны российские шоколад, мед, косметика, алкогольные напитки, ювелирные изделия, а особенно — изделия из янтаря.
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