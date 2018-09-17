Определены самые романтичные направления для семейных пар

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Больше всего семейных пар летит по маршруту Москва — Симферополь, на втором месте маршрут Москва — Сочи, а замыкает тройку Москва — Минводы, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий изучил предпочтения россиян и составил рейтинг романтичных направлений, где любят отдыхать супруги без детей. Анализировались все проданные билеты с января по сентябрь 2018 года, где в заказе были пассажиры с одинаковой фамилией с разницей в возрасте не более десяти лет.

Для семейного отдыха в России пары выбирали в основном курортные направления (Крым, Сочи, Анапа, МинВоды, Краснодар, Ростов-на-Дону). Самым недорогим стал перелет из столицы России в Санкт-Петербург (7 500 рублей за билет туда-обратно). А самым дорогим семейным путешествием стала поездка из Санкт-Петербурга в Сочи (17 599 рублей за авиабилет в обе стороны).

Среди европейских направлений лидируют вылеты из Москвы в Чехию, Черногорию и Болгарию. Также в рейтинг попали вылеты в Париж. Перелеты в столицу Франции стали самыми дорогими для семейного бюджета (26 721 рубль за авиабилет в обе стороны). А самое бюджетное путешествие — Москва-Рига (15 429 рублей за авиабилет в обе стороны).

Совершая семейную поездку в ближнее зарубежье, пары чаще всего выбирали Кишинев, Тбилиси и Ереван. Самым бюджетным стал перелет из столицы России в Минск (8 624 рубля за авиабилет в обе стороны), а самым дорогим — из Москвы в Алма-Ату (28 787 рублей).

В рейтинге стран дальнего зарубежья лидируют вылеты в Тель-Авив. Также пользуются популярностью для романтичного отдыха вдвоем два турецких города Анталья и Стамбул и два курорта Таиланда — Пхукет и Бангкок. Дешевле всего обошелся перелет из Москвы в Стамбул (16 484 рубля за авиабилет в обе стороны), а дороже всего — из Москвы на Пхукет (48 415 рублей).