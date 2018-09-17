Емельянов призвал создать министерство туризма 

Переподчинение отрасли туризма разным ведомствам не даст ожидаемых результатов, этой сферой должно заниматься отдельное министерство. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ростуризма из ведения Минкультуры в ведение Минэкономразвития (МЭР). Также МЭР получает функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, а также координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования этой сферы.
«За последние годы туристическая отрасль последовательно побывала и в Минэкономики, и в Минспорте, и Минкультуры, теперь вернулась обратно, — сказал Михаил Емельянов. — И в каждом ведомстве туризм остаётся на обочине. Он не был приоритетом ни в одном из этих ведомств. В Минэкономразвитии с большим количеством задач, которые стоят перед этим министерством, он останется совсем сбоку».
По словам депутата, в России необходимо создать министерство по туризму, которое бы напрямую подчинялось профильному вице-премьеру и премьер-министру.