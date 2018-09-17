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В декабре появится турмаршрут «Москва-Самара-Казань-Москва» в купе за 4 тыс. рублей
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Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17

В декабре появится турмаршрут «Москва-Самара-Казань-Москва» в купе за 4 тыс. рублей 

Волга Ньюс 55 минут назад
Замглавы компании также рассказала о текущих и новых предложений для туристов.
"Повышение транспортной доступности является одной из целей, которую преследует в своей деятельности Федеральная пассажирская компания. Уже реализованы маршруты Пенза-Самара, Нижний Новгород-Саранск, Уфа-Самара, Самара-Саратов, Саратов-Уфа, Саранск-Самара, Пенза-Саранск, Саранск-Казань, Самара-Нижний Новгород. После назначения новых поездов «Пенза-Самара», «Уфа-Самара», «Самара-Саратов» и «Саратов-Уфа», межрегиональный пассажиропоток с 2015 года возрос по этим направлениям от 24 до 41% и получил увеличение на 171 тысячу человек. С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд № 126/125 сообщением Самара-Казань формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», — сообщила она.
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