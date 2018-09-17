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Почему россиян стал интересовать внутренний туризм
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Почему россиян стал интересовать внутренний туризм 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Этим летом турпоток по регионам страны, по данным Ростуризма, вырос в среднем на 15 процентов. Какие направления внутри страны популярны у россиян и почему путешественники все меньше смотрят в сторону заграницы, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Тему внутреннего туризма обсудили на заседании комиссии по развитию туризма Русского географического общества. Во время дискуссии заместитель начальника Управления государственных турпроектов и безопасности туризма, начальник отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова отметила, что увеличение внутреннего турпотока связано со сложившейся политической ситуацией, модернизацией инфраструктуры, активным пиаром и появлением в 2015 году пакетных туров. Росту числа путешественников способствовали и крупные спортивные события — Олимпиада 2014 года в Сочи и прошедший минувшим летом чемпионат мира по футболу. Подготовка к соревнованиям столь высокого уровня подразумевала развитие инфраструктуры городов-хозяев турниров.
— В начале года прогнозы были пессимистичными, говорили, что из-за выхода Турции внутренний рынок просядет. Но очевидно, что он вырос, — отметил Юрий Барзыкин. — Выросло число перелетов, только в августе этот показатель увеличился на восемь процентов. У ведущих компаний на рынке авиаперевозок показатели тоже выросли от семи до 13 процентов.
Вице-президент Российского союза туриндустрии заявил, что лидером по объему турпотока является Москва. Прогнозируется, что по итогам года столицу посетят 23 миллиона человек.
— Самый динамичный по росту турпотока регион — это Крым. Здесь наблюдается увеличение показателей почти на 30 процентов. На данный момент регион посетили 5,6 миллиона человек, к концу года ожидается 6,5 миллионов. Характерно, что 900 тысяч туристов в Крыму — гости с Украины. Увеличению турпотока способствовали введение в эксплуатацию Крымского моста и нового аэропорта, — сказал Юрий Барзыкин.
По его словам, не столь большой, но все же рост показал Краснодарский край, по итогам года его посетят 16,5 миллионов человек. В лидерах по популярности и Санкт-Петербург. Наблюдается рост интереса к Сибири и Дальнему Востоку.
— Любопытно, что крупные операторы выездного туризма в этом году подготовили пробные туры на Камчатку, Сахалин, Алтайский край. Эти направления становятся более востребованными. На мой взгляд, за ними будущее. Сейчас мы готовили нормативные документы, чтобы билеты на эти направления субсидировались внутри регионов сверх существующих вложений. Эти меры придадут серьезный импульс развития туризма в Сибирь и на Дальний Восток, — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии.
Юрий Барзыкин отметил, что, несмотря на рост внутреннего туризма, пользу из этого игроки рынка пока извлечь не могут.
— Собственно, экономика туроператоров, да и гостиниц от этого лучше не стала. Маржинальность снижается, доходы снижаются. Зачастую те расходы, которые растут, на себя берет туриндустрия, чтобы не отвратить потребителя, — резюмировал он.
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