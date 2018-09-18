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Стокгольмская истерия китайцев вызвала международный скандал
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Стокгольмская истерия китайцев вызвала международный скандал 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Мир24
Китайская семья Цзэнь приехала в Стокгольм посмотреть на местные достопримечательности за сутки до начала открытия официальной брони отеля. Мест для них не нашлось, поэтому они решили заночевать в холле гостиницы. Это являлось нарушением существующих в Швеции правил, поэтому туристов попросили выйти. Глава семейства пошел на хитрость и, закатывая глаза, изобразил сердечный приступ. О дальнейших приключениях китайцев в Стокгольме рассказало издание Aftonbladet.
Вскоре после начала «спектакля» на место прибыл отряд полиции. Они попытались усмирить азиатских путешественников, но мать семейства принялась кричать, что полицейские ее убивают. Сын бросился упал на землю и скорчился от боли, изображая страдания из-за нападения на него стража порядка.
По словам челнов китайской семьи, полицейские посадили их в машину и вывезли на заброшенное кладбище с воющими вокруг животными. На самом деле полицейские высадили семью не на кладбище, а около станции метро «Skogskyrkogården» («Лесное кладбище»). Воющих животных там не было.
Случаем заинтересовались в посольстве Китая. Они потребовали от правоохранителей объяснения ситуации, на что те заявили: никаких нарушений не было, все было в рамках существующего в стране закона. Однако китайский посол Гуй Куан Ю поддержал версию туристов, заявив, что Цзэн-старший находился в полубессознательном состоянии и нуждался в медицинской помощи.
После этого в дело вмешался китайский МИД. Внешнеполитическое ведомство потребовало от шведских властей серьезно отнестись к расследованию данного инцидента и в дальнейшем принять меры по обеспечению безопасности китайских туристов.
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