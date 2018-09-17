Суд Петербурга 21 ноября рассмотрит иск о банкротстве туроператора «Матрешка-Тур»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 сентября. / ТАСС /. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 ноября рассмотрит иск о признании банкротом туроператора «Матрешка-Тур». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Принять заявление общества с ограниченной ответственностью «МК Сервис» о признании общества с ограниченной ответственностью «Матрешка-Тур выездной туризм» несостоятельным (банкротом). Назначить судебное заседание на 21 ноября 2018 года в 10:30 мск", — говорится в определении суда. ООО «МК Сервис» подало иск о банкротстве 10 сентября. Сумма исковых требований составляет 360,7 тыс. рублей.

В июне российский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении туроператорской деятельности.

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании «Икар» (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов «Матрешка-Тур», на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов.

Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.

В апреле сообщалось, что «Матрешка-Тур» начала продавать активы, в числе которых — туроператор по Болгарии «Аврора-БГ», чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.