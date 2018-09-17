Косино-ухтомцы совершили субботний велопоход

15 сентября туристы из Косино-Ухтомского совершили интересный поход в Шатуру и полюбовались на ее живописные окрестности.

В поездку путешественники отправились на велосипедах. Участники назначили встречу возле храма Троицы Живоначальной на Святоозёрской улице, 1. От храма косино-ухтомцы направилась на железнодорожную станцию Ухтомская, чтобы на поезде доехать до Шатуры. Прибыв на место, группа передвигалась по местности на велосипедах. Маршрут составил около шестидесяти километров и проходил через лес, вдоль торфяного болота. Эти места, несомненно, произвели большое впечатление на туристов.

По словам организаторов поездки, маршрут был средней степени сложности. Участникам велопохода нужно было с собой взять дождевик, теплые вещи, в случае, если погода испортиться и, конечно же, воду и продукты для перекуса.