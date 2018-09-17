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Косино-ухтомцы совершили субботний велопоход
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Косино-ухтомцы совершили субботний велопоход 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
15 сентября туристы из Косино-Ухтомского совершили интересный поход в Шатуру и полюбовались на ее живописные окрестности.
В поездку путешественники отправились на велосипедах. Участники назначили встречу возле храма Троицы Живоначальной на Святоозёрской улице, 1. От храма косино-ухтомцы направилась на железнодорожную станцию Ухтомская, чтобы на поезде доехать до Шатуры. Прибыв на место, группа передвигалась по местности на велосипедах. Маршрут составил около шестидесяти километров и проходил через лес, вдоль торфяного болота. Эти места, несомненно, произвели большое впечатление на туристов.
По словам организаторов поездки, маршрут был средней степени сложности. Участникам велопохода нужно было с собой взять дождевик, теплые вещи, в случае, если погода испортиться и, конечно же, воду и продукты для перекуса.
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