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«Азимут» открыл рейс Ростов-на-Дону — Минводы
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«Азимут» открыл рейс Ростов-на-Дону — Минводы 

«Это Кавказ» + ещё 1 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Авиакомпания «Азимут», созданная в 2017 году на базе ростовского аэропорта Платов, запустила новый рейс из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды.
Первый рейс по этому направлению был выполнен в воскресенье, 16 сентября, сообщает ТАСС. Минимальная цена билета в одну сторону составляет 888 рублей.
Как сообщала ранее президент ассоциации туриндустрии «Российский союз туриндустрии — Юг» Наталья Косьмина, открытие рейса в Минеральные Воды, увеличит интерес жителей региона к посещению этого города из-за удобной логистики, так как ранее «в основном, туристы добирались своим ходом — на машине либо поездом».
Авиакомпания «Азимут» была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский.
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