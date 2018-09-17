«Азимут» открыл рейс Ростов-на-Дону — Минводы

Авиакомпания «Азимут», созданная в 2017 году на базе ростовского аэропорта Платов, запустила новый рейс из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды.

Первый рейс по этому направлению был выполнен в воскресенье, 16 сентября, сообщает ТАСС. Минимальная цена билета в одну сторону составляет 888 рублей.

Как сообщала ранее президент ассоциации туриндустрии «Российский союз туриндустрии — Юг» Наталья Косьмина, открытие рейса в Минеральные Воды, увеличит интерес жителей региона к посещению этого города из-за удобной логистики, так как ранее «в основном, туристы добирались своим ходом — на машине либо поездом».

Авиакомпания «Азимут» была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский.