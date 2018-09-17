Международный аэропорт Владивосток свяжут маршрутом с японским Саппоро

Саппоро является известным местом отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города сосредоточено множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков. Кроме того, там ежегодно проводится снежный фестиваль, город на целую неделю превращается в огромную выставку под открытым небом. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть оригинальные творения из снега и льда.

В свою очередь открытие международных маршрутов генерирует трафик через Владивостокский аэропорт. За прошедшие 8 месяцев его услугами воспользовалось более 1,7 млн человек — на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом на международных линиях обслужено порядка 747 тыс. пассажиров. Рост к прошлогоднему уровню составил 47%.