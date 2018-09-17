Летать станет дешевле

Как сообщает «Парламентская газета», в первом чтении в Госдуме приняли два законопроекта, касающихся НДС на услуги авиаперевозчиков и городского пассажирского транспорта.

Законодатели планируют отменить нулевую ставку НДС для услуг в аэропортах. Сейчас все эти услуги освобождены от НДС. Это значит, что «входящий» НДС воздушной гавани нельзя предъявить к вычету, и, следовательно, возместить. Авиаперевозчики включают налог в стоимость услуг аэропорта, перекладывая его на пассажиров. Пересчет НДС в этом случае позволит россиянам перестать «возмещать» НДС авиакомпаниям и аэропортам из своего кошелька — цены на билеты и услуги в аэропортах могут снизиться.

Также парламентарии отменили в первом чтении НДС для городского пассажирского транспорта, работающего по госконтрактам. Это новшество связано с тем, что пассажирские перевозки по госконтрактам облагаются НДС, а перевозки по регулируемым тарифам — нет, из-за чего возникает разница в стоимости услуг и завышение бюджетных расходов.