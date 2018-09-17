Петербург вошел в тройку лучших российских городов для летнего отдыха

Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по пассажиропотоку Московского аэропорта Домодедово внутри России в сезон летних отпусков. На долю этих городов пришлось более четверти трафика на внутренних воздушных линиях.

Петербург избрали местом назначения более 359 тыс. пассажиров. При этом большая часть пассажиропотока — 137 тыс. человек — пришлась на время проведения Чемпионата мира по футболу.

В десятку лидеров лета вошли еще четыре города, принявших ЧМ-2018: Екатеринбург (более 197 тыс. пассажиров, 6-е место), Калининград (более 150 тыс. пассажиров, 8-е место), Самара (более 132 тыс. пассажиров, 9-е место) и Казань (более 130 тыс. пассажиров, 10-е место).

Четвертое и седьмое места в летнем сезоне заняли Новосибирск (более 249 тыс. пассажиров) и Краснодар (более 191 тыс. пассажиров). На эти направления на протяжении всего года приходится значительная часть пассажиропотока аэропорта Домодедово.