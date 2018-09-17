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Приморье заключило соглашение с Национальным конгресс-бюро о продвижении событийного туризма
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Приморье заключило соглашение с Национальным конгресс-бюро о продвижении событийного туризма 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
Проведение событийных мероприятий — одно из основных направлений развития туристской отрасли Приморья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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