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Из Ростова открываются прямые авиарейсы в нефтяную столицу России
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Из Ростова открываются прямые авиарейсы в нефтяную столицу России 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Авиакомпания «Азимут» со 2 ноября открывает прямые авиарейсы из Ростова-на-Дону в Тюмень.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Время перелета — три часа, отправляться самолет будет дважды в неделю: по вторникам и субботам. Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 888 рублей без багажа, и от 3 680 рублей с багажом.
Тюмень неофициально называют нефтегазовой столицей России. Город занимает третье место по социально-экономическому развитию в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Численность населения Тюмени за последние 10 лет выросла в 1,5 раза — с 560 тысяч до почти 800 тысяч человек.
Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», в международном аэропорту «Платов» в 2018 году увеличилось количество пассажирских направлений с 29 до 40 маршрутов.
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