Из Ростова открываются прямые авиарейсы в нефтяную столицу России

Авиакомпания «Азимут» со 2 ноября открывает прямые авиарейсы из Ростова-на-Дону в Тюмень

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Время перелета — три часа, отправляться самолет будет дважды в неделю: по вторникам и субботам. Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 888 рублей без багажа, и от 3 680 рублей с багажом.

Тюмень неофициально называют нефтегазовой столицей России. Город занимает третье место по социально-экономическому развитию в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Численность населения Тюмени за последние 10 лет выросла в 1,5 раза — с 560 тысяч до почти 800 тысяч человек.

Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», в международном аэропорту «Платов» в 2018 году увеличилось количество пассажирских направлений с 29 до 40 маршрутов.