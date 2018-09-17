Пятнадцать регионов России создадут «Золотое кольцо Боспорского царства»

Федеральное агентство по туризму заключило соглашение о реализации на юге России туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщает РИА Новости, ссылаясь на Ростуризм.

Создан и фирменный стиль «Золотого кольца Боспорского царства». В его основу легла концепция и стилистика международного туристического фестиваля «Античное наследие России», открывшего летний курортный сезон в Краснодарском крае в этом году.

Каждый регион — участник проекта представил памятники истории, современные объекты, средства размещения, рестораны и кафе — места, по которым пройдут маршруты «Золотого кольца Боспорского царства».

В Краснодарском крае это археологический музей «Горгиппия», Таманский музейный комплекс, музей-заповедник «Фанагория» и другие объекты, располагающиеся на территориях четырех городов и поселений региона. В Крыму — Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Феодосийский музей древностей, историко-археологический музей «Неаполь Скифский» и другие историко-археологические памятники семи городов и поселений. В Севастополе — историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», крепости Чембало и Каламита и многие другие объекты. В Ростовской области — Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

Планируется, что в общей сложности в маршруты проекта войдут связанные с историей Боспора памятники из 15 городов южных регионов России.

Маршруты «Золотого кольца Боспорского царства» будут сформированы для автобусных туров, железнодорожных путешествий, поездок на личном автотранспорте, а также круизов на лайнере «Князь Владимир», курсирующем между Краснодарским краем и Крымом.