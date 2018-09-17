Глава региона откроет дорогу на Арахлей

— Дорога на озеро Арахлей — одна из самых интенсивных из всех региональных дорог — в среднем по ней проезжают около 2 тысяч автомобилей в сутки. А в выходные дни летом интенсивность достигает до 20 тысяч машин — это даже больше, чем автомобильный поток на федеральных трассах. Реконструкция поспособствует развитию культурно-познавательного, научного, экологического видов туризма, — так описали значимость события в пресс-службе.

Кроме того, ремонт автомобильной дороги даст жителям Забайкалья возможность просто легче добираться до объектов туристического назначения, добавили в пресс-службе.