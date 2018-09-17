Из Ростова в Тюмень: «Азимут» открыл новый авиарейс

Полеты начнутся со второго ноября

Базовый перевозчик аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на еженедельные рейсы Ростов-Тюмень. Полеты в Сибирь начнутся 2 ноября и будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. — Вылет из Ростова — в 00:05 по московскому времени. Вылет из Тюмени — в 06:10 по местному. Длительность полета составит три часа. Минимальный стоимость безбагажного билета в одну сторону обойдется в 888 рублей. За место с багажом до 23 кг придется заплатить 3680 рублей. — сообщает перевозчик. Кроме того, «Азимут» расширил расписание полётов новым рейсом из Ростова в Минеральные воды. Теперь из донской столицы на курорт можно улететь по средам — в 10:30 и воскресеньям — в 10:30 и 11:10. Обратный вылет из Минеральных вод в 12:30 и 13:10 соответственно. Перелеты будут выполняться на лайнерах «Сухой Суперджет 100».