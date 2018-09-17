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Экскурсия по югу Красноярского края и Хакасии обойдется туристам в 8400 рублей
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Экскурсия по югу Красноярского края и Хакасии обойдется туристам в 8400 рублей 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Красноярская железная дорога и туроператор внутреннего туризма запускают новый мультитранспортный туристический маршрут «Саянский экспресс». Туристов доставят на поезде из Красноярска в Абакан, оттуда начнется их путешествие по югу Красноярского края и Хакасии.
«Путешественникам предоставляются места в поезде №124 Красноярск — Абакан, который отправляется в пятницу вечером и прибывает в столицу соседнего региона на следующее утро. Далее поездка продолжится уже на автобусе по одному из туристических маршрутов. Спустя два дня, по завершении экскурсии, участники программы также на поезде совершают ночной переезд из Абакана в Красноярск», — сообщили в пресс-службе красноярской железной дороги.
В программу тура входят обзорная экскурсию по паркам Абакана, посещение Музея истории железной дороги на станции Абакан и интерактивного музея гидроэнергетики в Саяногорске, прогулка по сосновому бору заповедной долины «Большой Бабик», экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС. Также путешественники побывают в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» и Минусинском краеведческом музее им. Н. М. Мартьянова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Как сообщается на сайте туроператора, стоимость нового маршрута составит 8400 рублей. В эту сумму входит трансфер, питание и проживание.
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