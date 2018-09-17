Атака вымогателя на два дня отключила экраны в Бристольском аэропорту

На прошлых выходных в Бристольском аэропорту ( Великобритания ) из-за атаки вымогательского ПО не работали экраны с информацией о полетах.

Как сообщает издание ZDNet, заражение внутренних систем аэропорта началось в пятницу утром. Администрация была вынуждена предупредить пассажиров о необходимости прибыть в аэропорт пораньше для прохождения процесса регистрации. Всю пятницу, субботу и ночь на воскресенье сотрудники аэропорта писали информацию о начале регистрации, а также о прибытии и отправке самолетов на листах бумаги и досках.

По словам администрации, было принято решение не платить выкуп вымогателям, а обойтись собственными силами. Работа сервисов аэропорта была восстановлена в воскресенье утром. На расписании полетов кибератака никак не отразилась.