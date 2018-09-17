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Из Ростова открывается авиарейс в Тюмень от «Азимута»
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Из Ростова открывается авиарейс в Тюмень от «Азимута» 

Деловое сообщество 1 час назад
Базовый перевозчик аэропорта Платов, авиакомпания «Азимут» открывает авиарейс из Ростова-на-Дону в Тюмень. Летная программа начнет выполняться со 3 ноября два раза в неделю, по вторникам и субботам. Вылет из Ростова-на-Дону запланирован на 0:05, посадка в первом сибирском городе — в 5:10 по местному времени. Назад самолет отправится в 6:10 по местному времени и сядет на донской земле в 7:10. Традиционно для «Азимута» на старте продаж стоимость безбагажных билетов начинается от 888 рублей. За место с багажом до 23 кг придется заплатить 3680 рублей. Перелеты будут выполняться на лайнерах «Сухой Суперджет 100» SSJ100-95LR увеличенной дальности полета.
Из Ростова-на-Дону самолетами «Азимута» можно в настоящее время улететь в Москву, Волгоград, Грозный, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Калугу, Симферополь и Уфу. С октября к этим направлениям добавляется Бишкек и Ереван. АО «Авиакомпания Азимут» принадлежит Ростовской области в лице ОАО «Региональная Корпорация Развития», а также ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+».
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