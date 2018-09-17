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Инвестиции в алтайский «Ленточный бор» оценили в 5,5 млрд
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Инвестиции в алтайский «Ленточный бор» оценили в 5,5 млрд 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Для создания в Барнауле Алтайского края нового туристического кластера «Ленточный бор» потребуется 5,5 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по развитию туризма Русского географического общества в Белокурихе заявила врио замначальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова, — сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
— Туристско-рекреационный кластер «Ленточный бор» соединяет возможности исторического туризма и лечебно-оздоровительный туризм, который формируется на базе уникального ленточного соснового бора. Сюда присоединяется потенциал крупнейшего медицинского кластера, который создан в нашем регионе, что позволяет развивать новое и перспективное направление — медицинский туризм, — приводит слова Елены Евсюковой ТАСС.
Напомним, о готовности создать туркластер алтайские власти объявили в конце 2017 года. «Сосновый бор» должен объединить барнаульские объекты, объекты, направленные на экологический и оздоровительный туризм: санатории, дендрарий имени Лисавенко, экологическую тропу, спортивные и медицинские объекты. Проект предположительно войдет в Федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы.
Фото: wikipedia.org/Anahoret
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