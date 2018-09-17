Инвестиции в алтайский «Ленточный бор» оценили в 5,5 млрд

— Туристско-рекреационный кластер «Ленточный бор» соединяет возможности исторического туризма и лечебно-оздоровительный туризм, который формируется на базе уникального ленточного соснового бора. Сюда присоединяется потенциал крупнейшего медицинского кластера, который создан в нашем регионе, что позволяет развивать новое и перспективное направление — медицинский туризм, — приводит слова Елены Евсюковой ТАСС

Напомним, о готовности создать туркластер алтайские власти объявили в конце 2017 года. «Сосновый бор» должен объединить барнаульские объекты, объекты, направленные на экологический и оздоровительный туризм: санатории, дендрарий имени Лисавенко, экологическую тропу, спортивные и медицинские объекты. Проект предположительно войдет в Федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы.

Фото: wikipedia.org/Anahoret