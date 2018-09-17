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За восемь месяцев Саратовскую область посетило 600 тысяч туристов
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За восемь месяцев Саратовскую область посетило 600 тысяч туристов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Туристическая отрасль в Саратовской области развивается по восходящей динамике, если судить по данным Саратовстата. В прошлом году регион посетило 836 тысяч человек, что на 128% больше показателя 2016 года. За прошедший период 2018-го к нам приезжало 600 тысяч туристов из других городов и стран.
Всего в области работают 18 туроператоров, 74 туристических агентства, 317 коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, санаторно-курортные организации). Саратовские гостиницы, дома отдыха и санатории могут одновременно поселить более 25 тысяч человек.
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