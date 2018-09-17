Билеты на рейсы «Аэрофлота» уже доступны в кассах Хабаровска

— Рейсы уже есть, билеты есть, в кассах все знают, — сказал Вячеслав Шпорт. — Договорённость с генеральным директором ПАО «Аэрофлот». Во Владивостоке мы считали и переговаривались три часа и в три часа ночи по местному времени достигли консенсуса, когда мои и его расчёты практически совпали. Мы договорились, что «Аэрофлот» в Хабаровский край будет летать.

Напомним, с 28 октября, с перехода на зимнее расписание, «Аэрофлот» намеревался прекратить полёты на линии Хабаровск-Москва, работу на маршруте в компании планировали передать в дочернее предприятия «Россия». Вячеславу Шпорту удалось убедить Виталия Савельева и авиаперевозчик изменил планы. В частности, бюджетные лайнеры «России» в скором времени изменятся к лучшему, самолёты пройдут глубокую модернизацию, сервис станет лучше, появятся индивидуальные мультимедийные системы и возможность подключения к интернету через Wi-Fi.

— Рейсы «России» переведут из Внуково в более удобное для хабаровчан Шереметьево , бортпитание будет с «одной кухни», и у «Аэрофлота» и у «России», — отметил Вячеслав Шпорт. — Качество обслуживания «России» будут подтягивать к уровню «Аэрофлота», такая программа уже есть, Виталий Савельев меня с ней ознакомил. Моя задача была: сделать так, чтобы «Аэрофлот» не ушел и чтобы сервис для пассажиров, прилетающих и вылетающих из Хабаровска, был на высоком уровне. Мы же строим хаб, строим новые полосы. Не может же быть так, что в новый терминал станут прилетать самолёты с плохим обслуживанием, это неправильно. Вот так, шаг за шагом, мы должны достичь сервиса мирового уровня, и мы его достигнем, это 100 процентов.

Менеджер АО «Дальневосточное авиационное агентство „Спектр Авиа Сервис“ Светлана рассказала Вячеславу Шпорту, о том что ажиотажного спроса на субсидированные авиабилеты и билеты по „плоским тарифам“ сейчас нет — даже на ближайшие даты вылета, включая 18 и 19 сентября, можно улететь в Москву за 13,2 тыс. рублей компанией „Россия“ и за 15 тыс. рублей рейсом „Аэрофлота“.