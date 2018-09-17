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Узбекская авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы между Ташкентом и Владивостоком
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Узбекская авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы между Ташкентом и Владивостоком 

Прайм + ещё 3 1 час назад
Фото: Дальний Восток
ХАБАРОВСК, 17 сен /ПРАЙМ/. Авиакомпании Uzbekistan Airways начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Ташкент, сообщается на сайте международного аэропорта Владивосток.
"Международный аэропорт Владивосток сообщает о начале полетов авиакомпании Uzbekistan Airways по направлению Владивосток-Ташкент", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на самолете Боинг 767-300. Билеты в Ташкент можно приобрести в официальном представительстве компании во Владивостоке.
"Стратегия развития аэропорта Владивосток направлена на привлечение как российских, так и иностранных авиаперевозчиков. Открытие регулярного рейса в крупнейший мегаполис Средней Азии является очередным шагом в реализации этой стратегии, способствует росту пассажиропотока между Приморьем и странами СНГ и открывает дополнительные возможности для авиапутешественников обоих регионов", — приводятся в сообщении слова директора по авиационной коммерции аэропорта Александра Боброва.
Международный аэропорт Владивосток образован в 1932 году. Является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались почти 2,2 миллиона человек. В январе-августе 2018 года аэропорт обслужил более 1,7 миллиона человек (на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
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