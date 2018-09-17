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Uzbekistan Airways запустила регулярный рейс из Ташкента во Владивосток
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Uzbekistan Airways запустила регулярный рейс из Ташкента во Владивосток 

Дальний Восток + ещё 1 1 час назад
Фото: Дальний Восток
«Международный аэропорт Владивосток сообщает о начале полетов авиакомпании Uzbekistan Airways по направлению Владивосток-Ташкент. „Первый рейс из Узбекистана встретили в аэропорту традиционной водной „аркой“, — говорится в сообщении.
До конца летнего расписания авиакомпания Uzbekistan Airways будет выполнять регулярный рейс в Ташкент еженедельно по субботам. На маршруте будет задействован самолет Boeing 767−300.
“Стратегия развития аэропорта Владивосток направлена на привлечение как российских, так и иностранных авиаперевозчиков. Открытие регулярного рейса в крупнейший мегаполис Средней Азии является очередным шагом в реализации этой стратегии, способствует росту пассажиропотока между Приморьем и странами СНГ и открывает дополнительные возможности для авиапутешественников обоих регионов», — цитирует пресс-служба директора по авиационной коммерции Александра Боброва.
Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались почти 2,2 млн человек. В январе— августе 2018 года аэропорт обслужил более 1,7 млн человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
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