Uzbekistan Airways запустила регулярный рейс из Ташкента во Владивосток

«Международный аэропорт Владивосток сообщает о начале полетов авиакомпании Uzbekistan Airways по направлению Владивосток-Ташкент. „Первый рейс из Узбекистана встретили в аэропорту традиционной водной „аркой“, — говорится в сообщении.

До конца летнего расписания авиакомпания Uzbekistan Airways будет выполнять регулярный рейс в Ташкент еженедельно по субботам. На маршруте будет задействован самолет Boeing 767−300.

“Стратегия развития аэропорта Владивосток направлена на привлечение как российских, так и иностранных авиаперевозчиков. Открытие регулярного рейса в крупнейший мегаполис Средней Азии является очередным шагом в реализации этой стратегии, способствует росту пассажиропотока между Приморьем и странами СНГ и открывает дополнительные возможности для авиапутешественников обоих регионов», — цитирует пресс-служба директора по авиационной коммерции Александра Боброва

Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались почти 2,2 млн человек. В январе— августе 2018 года аэропорт обслужил более 1,7 млн человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.